Ufo | secondo un whistleblower gli Stati Uniti ne avrebbero uno nascosto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un ex agente dell'intelligence americana ha detto che i servizi segreti sono in possesso di un velivolo alieno “intatto”, suscitando reazioni molto diverse al Congresso

Grusch uno dei velivoli recuperati sarebbe il famoso 'di Mussolini', un oggetto che, stando alle ricostruzioni dell'epoca, caduto nel 1933 a Magenta, nei pressi del Lago Maggiore. Sono diventati virali sul web le affermazioni di David Grusch, un ex funzionario dell'intelligence e veterano dell'aviazione Usa già ribattezzato la 'talpa degli', le quali gli Stati Uniti sono in possesso di 'astronavi aliene'. In un'intervista al programma NewsNation, Grusch non ha fornito alcuna prova e si è limitato a dire che le sue affermazioni...

David Grusch, ex funzionario di intelligence del Pentagono afferma che gli Usa hanno nascosto al Congresso prove di tecnologia aliena così come corpi di piloti alieni precipitati ...Secondo l'uomo si tratterebbe di diversi mezzi realizzati da un'intelligenza non umana. Tra quelli citati vi è anche il cosiddetto "Ufo di Mussolini" ...