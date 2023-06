Ufo | ex funzionario Usa | “Washington ha astronavi e accordi con gli alieni”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Negli Stati Uniti, dove il dibattito sulla presenza di Ufo (Unidentified flying object), è costante anche a livello istituzionale, si assiste in questi giorni alle mosse della Camera dei Rappresentati dopo le dichiarazioni di un exdell’Intelligence. Secondo David Grush, questo il suo nome, il Governo americano sarebbe segretamente in possesso di un’astronave aliena. Di più: avrebbe stretto “con gli extraterrestri” all’insaputa dell’opinione pubblica mondiale. Al di là del fatto che tali dichiarazioni appaiano talmente surreali da non essere credibili, i deputati al Congresso vogliono vederci chiaro. E verificare in primo luogo se non si tratti di bufale a uso e consumo della visibilità mediatica di David Grush. Comunque sia, la Commissione della Camera Oversight Committee sta preparando un’udienza sugli Ufo. Negli Usa i “cercatori” ...