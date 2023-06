UFFICIALE | Sky non trasmetterà AEW Collision

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Grande delusione per i fan italiani della All Elite Wrestling. Dal commentatore della AEW Salvatore Torrisi arriva infatti la notizia che Sky Italia nonle puntate settimanali del nuovo show denominato AEWche avrà la sua premiere questo sabato negli Stati Uniti. Gli abbonati Sky e Now, quindi, dovranno accontentarsi dei contenuti che hanno potuto seguire fino ad oggi, con Dynamite, Rampage, i vari Battle of the Belt e i PPV. Torrisi spiega che l’unico modo per convincere in futuro i vertici Sky ad investire ulteriormente sulla AEW è quello di continuare ad acquistare i PPV ed a seguire gli show attualmente trasmessi. In questo modo, in futuro, la situazione potrebbe cambiare. Un ragionamento comprensibile ma che purtroppo non risolve nell’immediato il disagio degli appassionati italiani. Come seguire AEW ...