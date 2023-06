Ufc 2023 | Marvin Vettori vs Jared Cannonier in tv | programma | orario e streaming

(Di mercoledì 14 giugno 2023)contronella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno. Allo Ufc Apex di Las Vegas il fighter italiano è pronto a tornare sull’ottagono più famoso per continuare la sua scalata verso la nuova chance mondiale nella divisione dei pesi medi. L’evento Ufc Fight Night inizierà alle 04:00 del mattino di domenic 18 giugno, mentre l’incontro principale che vedrà protagonistiandrà in scena intorno alle 06:00. La vittoria di marzocontro Roman Dolidze ha permesso adi rilanciarsi dopo la sconfitta contro Robert Whittaker. Adesso sul suo cammino c’è un altro osso duro della categoria:, numero 4 del ranking (è terzo), 39 anni ...

E non solo perché, per il, il report condotto da A Sud e finanziato dalla fondazione ... Quest'anno si assiste ad un lieve miglioramento, visto che il superamento del valore massimo di 100/ml (......in Wolfsburg, Germany. (Photo by Cathrin Mueller/Getty Images) N'Dicka, la vita privata e ... Ama gli sport di combattimento (lasoprattutto), il basket e la fotografia . "Se non fossi un ...L'eventoFight Night inizierà alle 04:00 del mattino di domenic 18 giugno, mentre l'incontro ... La vittoria di marzocontro Roman Dolidze ha permesso a Vettori di rilanciarsi dopo la sconfitta ...

Ufc 2023, MARVIN VETTORI vs Jared CANNONIER IN TV ... SPORTFACE.IT

Tempesta di odio su Miranda Maverick dopo che la 25enne lottatrice americana ha perso un incontro di MMA, lei denuncia tutto: “Ho ricevuto ...La più grande fighter femminile di sempre dopo la sua ultima vittoria ha emozionato e sorpreso il suo pubblico con un annuncio clamoroso Con ancora negli occhi le immagini del suo ultimo incontro, meg ...