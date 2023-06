Udine | parcheggi gratuiti per le auto elettriche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La Giunta Comunale diha deliberato la proroga della sosta gratuita negli stalli a raso a pagamento per i veicoli a basso impatto ambientale fino al 30 giugno 2024. Questa iniziativa si pone l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di mezzi poco inquinanti, promuovendo una mobilità sostenibile. La decisione di estendere la sosta gratuita è stata presa anche considerando l’assenza di differenze significative nelle vendite di veicoli per tipo di alimentazione a livello nazionale, ad eccezione dei veicoli a metano, la cui vendita ha subito una drastica riduzione a causa dell’impennata dei prezzi del combustibile. La proroga riguarda i seguenti veicoli: Veicoli elettrici Veicoli ibrido-elettrici con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60 g/km Veicoli a metano L’Assessore alla Viabilità Ivano Marchiol, si impegna a continuare a promuovere ...

... disinfestazione e pastiglie gratuite ai cittadini Le celebrazioni per Sant'Antonio di Padova, patrono di Gemona Aprorogati igratis per le auto meno inquinanti: ecco quali sono Note ...... patrono di Gemona Aprorogati igratis per le auto meno inquinanti: ecco quali sono Violento incidente tra auto e moto a Fagagna, grave un 40enne Forest Bathing, a Lignano un'......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Aprorogati igratis per le auto meno ...

A Udine prorogati i parcheggi gratis per le auto meno inquinanti ... Friuli Oggi

La Giunta Comunale di Udine ha deliberato la proroga della sosta gratuita negli stalli a raso a pagamento per i veicoli a basso impatto ambientale fino al 30 giugno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...