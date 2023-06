Ucraina | Stoltenberg | “Controffensiva avanza | aiuti Nato fanno differenza”

Secondola Nato deve "garantire" che, quando finirà la guerra tra Russia e, Kiev possa contare su "accordi credibili" che ne garantiscano la sicurezza , per evitare che Mosca ...... in vigore da 53 anni ma mai delicate come oggi, con la guerra insullo sfondo e l'exclave ... A ottobre il mandato dell'attuale segretario generale della Nato, Jens, scadrà, e il ...I Paesi membri, che stanno sostenendo l'dall'inizio dell'aggressione da parte delle truppe ... cosa e come schierare', usando le parole del segretario generale dell'Alleanza Jens. ...

Ucraina, Stoltenberg convoca i big della Difesa per coordinare la produzione di armi la Repubblica

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La Nato e Stoltenberg pensano già al dopoguerra in Ucraina. Dopo la fine delle ostilità si dovrà garantire all'Ucraina la ...