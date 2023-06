Ucraina | Stoltenberg | “Controffensiva avanza | aiuti Nato fanno differenza”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il segretario generale: "Truppe Kiev liberano territorio, non sappiamo se ci sarà una svolta nella guerra" “Siamo ancora nei primi giorni dellacondotta dall’e non sappiamo se ci sarà una svolta nella guerra, ma vediamo che gli ucrainino e liberano territorio”. Lo dice il segretario generale dellaJens, a Bruxelles alla vigila della Ministeriale Difesa, sottolineando che i progressi fatti al fronte dalle forze di Kiev dimostrano che glidei Paesila” sul campo di battaglia. I ministri della Difesa della, afferma, si incontreranno domani e dopodomani a Bruxelles “per preparare il summit di Vilnius del mese ...

La Nato epensano già al dopoguerra in. Dopo la fine delle ostilità si dovrà garantire all'la possibilità di difendersi dagli eventuali ulteriori attacchi delle forze militari del ...Secondola Nato deve "garantire" che, quando finirà la guerra tra Russia e, Kiev possa contare su "accordi credibili" che ne garantiscano la sicurezza, per evitare che Mosca ...... in vigore da 53 anni ma mai delicate come oggi, con la guerra insullo sfondo e l'exclave ... A ottobre il mandato dell'attuale segretario generale della Nato, Jens, scadrà, e il ...

L'entrata della Svezia nella Nato dipende dalle volontà della Turchia di Erdogan e dell'impegno del paese scandinavo di cacciare i curdi del Pkk.