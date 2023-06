Ucraina | ferito il numero due di Kadyrov | leader ceceno chiede aiuto a Kiev

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Adam Delimkhanov è anche un parlamentare della Duma di Stato russa Il comandante della divisione cecena della Guardia nazionale russa al fronte, e deputato della Duma, Adam Delimkhanov, considerato come ildue di Ramzan, è statoin. Lo ha reso noto il canale tv del ministero della Difesa, Zvezda, citando la Camera bassa del Parlamento russo.ha scritto, sul suo canale Telegram, di non essere in grado di contattare Delimkhanov e ha chiestoall’intelligenceper rintracciare “il caro fratello”. Ex separatista poi passato sul fronte russo, così come la maggior parte dell’attuale classe dirigente cecena, Delimkhanov ha assunto un ruolo importante nella campagna militare di Mosca in. Ieri il ...