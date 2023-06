Ucraina | bombe russe su Odessa | morti e feriti - Putin | Scarseggiano armi di precisione e droni

...uccise e altre dieci sono rimaste ferite in un attacco russo cone missili scagliato di notte sulla città meridionale di Odessa, sul Mar Nero. Lo ha riferito il Comando meridionale dell'WSJ: da Usa a Kiev munizioni all'uranio impoverito. Casi di colera a Kherson. Putin: carenti di droni e munizioni ma migliora qualità delle nostre armi. La cronaca minuto per minuto, giorno ...Nella notte in cui l'allarme antiaereo è scattato in tutta l'a più ondate, l'antiaerea ha abbattuto almeno 10 missili, ma almeno 6 sono finiti sulla cittadina meridionale, centrando un ...

Ucraina: bombe russe su Kryvyi Rih, Zelensky: 'I terroristi non saranno mai perdonati' - Europa Agenzia ANSA

Non solo bombe. La guerra in Ucraina si è combattuta anche che con l'acqua. E gli effetti potrebbero essere devastanti. Il crollo della diga Kakhova sul fiume Dnipro avrà pesanti effetti di carattere ...Dopo una notte di devastanti attacchi missilistici russi sull'Ucraina, costati la vita ad almeno 11 persone a Kryvyi Rih, la città natale di Volodymyr Zelensky, e dopo oltre una settimana di violente ...