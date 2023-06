Tutti mentono | trama e cast della nuova serie in onda su Rai 2

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Enigmi, sotterfugi e suspence. Questi sono gli ingredientispagnola in arrivo su Rai 2. Venerdì 16 giugno debutta in Italia “”. La, ideata da Pau Freixas (regista che ha fatto incetta di premi con Braccialetti rossi) e prodotta da Filmax per Movistar+, è strutturata in sei episodi.“Todo Mienten” (questo il titolo originale) è stata girata tra Barcellona, Girona e Tarragona, in Spagna. Narra le vicende di Macarena, insengante che vive in una rinomata località residenziale di Belmonte, cittadina costiera delle Asturie, la cui vita viene stravolta quando compare sui social un video osé che rivela una relazione segreta tra lei e un suo studente, Ivan. Gli abitanti ...

... politico, economico e culturale e ini settori, in particolare nella scienza e nella ... Raisi ha denunciato la violazione dei diritti umani da parte degli Stati Uniti, lamentando che '...... è un perfetto esempio della disinvoltura con cui le autorità greche, ma anche dell'uso ... O meglio, "esistono norme ma non consideranoi tipi di diritti che possono essere violati. ...Ma in conferenza stampa Schael ha ribadito: 'Portiamo i numeri, che nonpur senza ... Il prezzo lo paghiamo. Anche a Lanciano, che non fa eccezione, e non è affatto espressione di una ...

“Tutti mentono”, trama e cast Tv Sorrisi e Canzoni

Pur non conoscendo il regista, ammetto che mi è piaciuta. Inquadrature ristrette quasi claustofobiche e riprese in volo per spettacolizzare la scena. Il tutto collegato da un montaggio ben costruito.Tutto quello che c'è da sapere su Tutti mentono: stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies.