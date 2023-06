... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bicie ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:...Non ce l'ha fatta illombardo di 62 anni colpito da un masso mentre era in spiaggia a La Maddalena. L'uomo è morto questa mattina all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove era stato ricoverato in condizioni ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bicie ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:...

Turista travolto da un masso mentre è in spiaggia alla Maddalena: morto Il Fatto Quotidiano

OLBIA. È morto il turista lombardo di 62 anni che ieri è stato vittima della caduta di un grosso masso sulla spiaggia della Maddalena. L'uomo è stato travolto e ha riportato un gravissimo trauma ...Non ce l'ha fatta il turista lombardo di 62 anni colpito da un masso mentre era in spiaggia a La Maddalena. (ANSA) ...