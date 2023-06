Tumori | intervento da record a Roma | asportata neoplasia ovarica di 45 kg

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Al San Filippo Neri operata 50enne obesa gravea una donna 50enne, obesa grave, unadi 45 chili. L’all’ospedale San Filippo Neri della Asl1. Una nuova vita per la donna che all’arrivo nel pronto soccorso del San Filippo Neri presentava una circonferenza addominale di 170 centimetri con un peso totale di circa 200 chili. “Il quadro clinico della donna aveva completamente sconvolto la sua quotidianità e socialità, al punto da essere impossibilitata a compiere azioni semplici come il camminare – sottolinea una nota dell’Asl1 – Dopo una attenta valutazione multidisciplinare con chirurghi d’urgenza, anestesisti, cardiologi, pneumologi e dalle équipe infermieristiche del reparto e del blocco operatorio la paziente è ...

È stata operata, da sveglia, per l'asportazione di un tumore al cervello, con a fianco il suo bambino appena nato. No, non è fantascienza, ma uno straordinario intervento chirurgico da sveglia (in ...