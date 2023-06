(Di mercoledì 14 giugno 2023) Donaldmette a segno un altro primato, decisamente negativo: per la prima volta nella storia americana un ex presidente è andato alla sbarra, con l’accusa di aver trafugato documenti top secret e averli conservati in un luogo non sicuro, la sua dimora di Mar-a-Lago, dopo la fine del mandato alla Casa Bianca.Con questa motivazione, il tycoon nella giornata di ieri, martedì 13 giugno, giorno che passerà alla storia, è stato messo temporaneamente in custodia e solo dopo essersi dichiarato “non colpevole” , come il suo assistente Walt Nauta, per tutti i 37 capi d’imputazione che lo riguardano, ha potuto lasciare il tribunale di. Ovviamente è arrivato l’affondo del magnate che è andato su tutte le ferie scagliandosi contro i giudici definendo la ...

Confessione: un giovane colto si svincolava dalla gabbia dell'ideologia e dichiarava il suo amore ... Voglio dire: abbiamo visto Bush jr vincere contro Al Gore,correre e vincere per le ...L' ultima volta abbiamo visto come il cancelliere Olaf Scholz , passato loenergetico, sia uscito dal bunker e, seguito dal fido Vassallo Macrone , abbia preso a ... "l'elezione di Donald...Nel 2016, l'elezione di Donaldnegli Stati Uniti e il referendum sulla Brexit in Europa hanno ... salari, aziende - una mossa che si è rivelata saggia nel limitare i danni dellopandemico. ...

Trump shock, arrestato a Miami e poi rilasciato: ecco perchè QuiFinanza

Faced with a cease and desist letter from the corporate media network that used to air him, Tucker Carlson continued undeterred to take a blowtorch to “permanent […] ...Donald Trump’s business isn’t politics, it’s alternate reality manufacturing. His Bedminster speech was a reminder that he’s the chief engineer.