(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Non colpevole". Nell'udienza durata poco piu' di mezzora tenutasi ieri aldi, Donaldha respinto tutte le 37 accuse a suo carico nell'ambito dell'indagine sulle carte ...

All'uscita dal tribunale il corteo di auto che accompagnavaera circondato da supporter dell'ex presidente, che lo hanno sostenuto con cori e cartelli. 14 giugno 2023Anche lì, stanco, ha attaccato Biden, come se il presidente stesse usando il dipartimento della giustizia e l'FBI come strumenti a sua disposizione per distruggere la carriera politica dell'ex, ...20 gennaio 2021 - Mentrela Casa Bianca, ordina il trasloco di decine di scatoloni a Mar - a - Lago, affermano i pubblici ministeri. Le scatole, imballate dae dal suo staff della Casa Bianca, contengono ...

Trump lascia il tribunale di Miami circondato dai suoi supporter - Mondo Agenzia ANSA

'Non colpevole'. Nell'udienza durata poco piu' di mezzora tenutasi ieri al tribunale di Miami, Donald Trump ha respinto tutte le 37 accuse a ...L'ex presidente dopo le 37 accuse federali a suo carico: "Vittima di interferenza elettorale, siamo una nazione in declino" ...