Trump | ' La mia incriminazione | un malvagio abuso di potere'

Abbandonato da due dei suoi avvocati a poche ore dall'inizio dell'udienza,recluta in corsa ... " Laincriminazione è un malvagio e atroce abuso di potere ", afferma poi l'ex capo della Casa ...Ha detto Donalddal golf club di Bedminster in New Jersey, a poche ore dalla comparizione in ... " Quello che i delinquenti come Jack Smith hanno fatto allafamiglia è terribile", ha attaccato ..."Laincriminazione è un malvagio e atroce abuso di potere", affermaattaccando Biden: lui ha tenuto "centinaia di documenti classificati eppure non è successo niente", dice il tycoon. Arrestato ...

Già incriminato, a Manhattan, a fine marzo scorso, per aver pagato con i soldi della campagna elettorale del 2016 il silenzio sulla relazione con la pornostar Stormy Daniels, Trump assicura di "non ...In vista delle prossime elezioni Usa 2024, Donald Trump sfrutta il monologo di Sonny Vaccaro dal film Air- La storia del grande salto senza chiederne ...