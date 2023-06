Trump | La mia incriminazione e' un malvagio abuso di potere

"Laincriminazione è un malvagio e atroce abuso di potere", affermaattaccando Biden: lui ha tenuto "centinaia di documenti classificati eppure non è successo niente", dice il tycoon. Arrestato ...Cosi' l'ex presidente Donaldparlando a un gruppo di sostenitori nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, dopo essere comparso in tribunale a Miami per le accuse a suo carico nell'ambito ..."Quello che i delinquenti come Jack Smith hanno fatto allafamiglia è terribile", ha attaccato ... Poco prima di tenere il suo discorso,ha anche attaccato la Cnn accusandola di aver censurato ...

"La mia incriminazione è un malvagio e atroce abuso di potere", afferma Trump attaccando Biden: lui ha tenuto "centinaia di documenti classificati eppure non è successo niente", dice il tycoon.