Trump indagato a Miami | contro di me persecuzione politica

"Una persecuzione politica". Così Donald Trump davanti ai suoi fan ha definito l'indagine che lo vede coinvolto a Miami, dopo l'udienza in cui si è dichiarato non colpevole dei 37 capi di imputazione federali che gli sono stati contestati

Bedminster (New Jersey), 14 giu. (askanews) - "Una persecuzione politica". Così Donald Trump davanti ai suoi fan ha definito l'indagine che lo vede coinvolto a Miami, dopo l'udienza in cui si è dichia ...Dopo le 37 accuse federali a suo carico, l'ex presidente ha deciso di rivolgersi a una folla di suoi sostenitori nel golf club di Bedminster, in New Jersey: "Non mi sento al di sopra della legge, sono ...