Trump incriminato da Biden | precedente pericoloso e doppio standard

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Donaldarrestato in Florida. A suo carico ben 37 capi d’imputazione relativi al caso dei documenti classificati ritrovati nella sua residenza di Mar-a-Lago. L’ex presidente, comparso ieri davanti al giudice federale, si è dichiarato non colpevole di tutti i capi d’accusa ed è stato rilasciato senza condizioni restrittive, tranne quella di non poter avere contatti con i testimoni. Una incriminazione totalmente diversa da quella ricevuta a Manhattan per la presunta falsificazione di documenti aziendali relativi ai pagamenti nascosti per comprare il silenzio della pornostar Stormy Daniels. La firma diSe infatti anche la motivazione del procuratore sorosiano di Manhattan Alvin Bragg è politica, la differenza sostanziale è che questa volta a muoversi non è un procuratore distrettuale, ma direttamente il governo federale, ovvero ...