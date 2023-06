Trump in tribunale | ex presidente Usa formalmente in stato di arresto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'exdegli Stati Uniti, Donald, èindida parte dei vice sceriffi statunitensi e il suo processo di registrazione e quello del coimputato Walt Nauta sono stati completati. Gli agenti federali dovrebbero prendere copie elettroniche delle sue impronte digitali a un certo punto del procedimento odierno. Non è previsto che sia scattata una foto segnaletica di, data la sua acclarata riconoscibilità. Come previsto, Donaldsi è dichiarato non colpevole delle accuse di aver presumibilmente trattenuto documenti secretati governativi nel suo resort di Mar-a-Lago e di aver ostacolato gli sforzi del governo federale per recuperarli, durante il processo in corso alfederale di Miami. 37 capi di ...

A poche ore dalla comparizione inera tornato ad attaccare il procuratore speciale chiamandolo "delinquente", "un pazzo della destra radicale eHater, come lo sono tutti i suoi ......su Truth definendolo "un coraggioso patriota" ma per il procuratore speciale Jack Smith pure ieri inNauta è colpevole di aver mentito al Fbi. Poco prima di arrivare in aulaè ...registrandosi presso ilfederale di Miami non ha dovuto sottoporsi a una foto segnaletica. 'Il Presidentesi trova in una posizione davvero unica in cui non è necessario ...

Miami, Trump si dichiara “non colpevole”. Incriminato per sottrazione documenti Sky Tg24

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato arrestato e accusato di aver gestito male documenti riservati. Tuttavia, durante l’accusa martedì in un tribunale federale di Miami, Trump si è ...«Non colpevole». Nell’udienza durata poco più di mezzora al tribunale di Miami, Donald Trump ha respinto tutte le 37 accuse a suo carico nell’ambito dell’indagine sulle carte classificate portate dall ...