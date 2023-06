Trump in tribunale | ex presidente Usa formalmente in stato di arresto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'exdegli Stati Uniti, Donald, èindida parte dei vice sceriffi statunitensi e il suo processo di registrazione e quello del coimputato Walt Nauta sono stati completati. Gli agenti federali dovrebbero prendere copie elettroniche delle sue impronte digitali a un certo punto del procedimento odierno. Non è previsto che sia scattata una foto segnaletica di, data la sua acclarata riconoscibilità. Come previsto, Donaldsi è dichiarato non colpevole delle accuse di aver presumibilmente trattenuto documenti secretati governativi nel suo resort di Mar-a-Lago e di aver ostacolato gli sforzi del governo federale per recuperarli, durante il processo in corso alfederale di Miami. 37 capi di ...

Fino ad allora nessun ex presidente era mai stato arrestato e non si sapeva bene come procedere: " Ora c'è uno schema da seguire, e così anche questa voltasi è presentato in, si è ...Poco prima di tenere il suo discorso,ha anche attaccato la Cnn accusandola di aver censurato i suoi sostenitori fuori dala Miami. "Quel finto di Tapper ha chiuso il suo programma ...Donald, dunque, non si piega alle 37 accuse federali a suo carico e, a poche ore dalla comparizione ina Miami dove si è dichiarato non colpevole, arringa una folla di suoi ...

epa10689628 Former US President Donald J. Trump speaks outside at Trump National Golf Club, in Bedminster, New Jersey, USA, 13 June 2023. Earlier Trump was charged in a Miami federal court with multip ...