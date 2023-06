Trump in aula Miami per la seconda incriminazione | «Non sono colpevole» Fuori la rabbia dei suoi

Leggi su corriere

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’udienza aper le carte top secret trovate a Mar-a-Lago. l’ex presidente rischia il carcere ma sale nei sondaggi. Il sostegno dei repubblicani per unapresidenzaè a livello record: 61 per cento. Ron DeSantis scivola al 23 per cento. E per oò 76 per cento l’del loro leader è politicamente motivata.