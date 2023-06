Trump arrestato in tribunale a Miami e poi rilasciato | si è dichiarato “non colpevole” per i documenti top secret trafugati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Donaldlo ha definito “un giorno triste per l’America”. Ciò che è certo è che il 13 giugno è stato un giorno storico per il Paese: per la prima volta un ex presidente si trova alla sbarra, in questo caso con l’accusa di aver trafugatotope averli conservati in un luogo non sicuro, la sua dimora di Mar-a-Lago, anche dopo il termine del suo mandato alla Casa Bianca. Il tycoon è stato messo temporaneamente in custodia e ha potuto lasciare ildisolo dopo essersi, come il suo assistente Walt Nauta, “non” per tutti i 37 capi d’imputazione che lo riguardano. Il magnate, accompagnato dal figlio Eric mentre la moglie Melania è rimasta a New York, è tornato ad attaccare i giudici definendo la sua incriminazione “un ...