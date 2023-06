Truffe informatiche | sgominata la banda che agiva tra Irpinia | Salerno e Napoli

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, ine nelle province di, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati dai Reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di otto persone (una destinataria della misura della custodia in carcere; quattro della misura degli arresti domiciliari; tre della misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza) ritenute gravemente indiziate, di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi telematici, riciclaggio di denaro sottratto mediante truffa informatica effettuata a seguito della captazione fraudolenta delle credenziali di accesso ad home ...

... nei confronti di soggetti gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere dedita a...L'inchiesta coinvolge diversi imprenditori gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere dedita allevtruffe... nei confronti di soggetti gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere dedita a. ...

Truffe informatiche, in corso l'esecuzione di 8 misure cautelari ilmattino.it

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Negli ultimi anni, complice anche la pandemia e il periodo del lockdown, c'è stato un aumento esponenziale delle truffe che minacciano la sicurezza informatica degli utenti.La polizia postale ha lavor ...