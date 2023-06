Trofeo Shalom | tutti i premiati | Ciurleo del Benevento miglior giocatore del torneo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCome ogni anno al termine delle finali vengono distribuiti i premi aii talenti che si sono messi in mostra durante il, in verità scelta molto difficile da parte della Commissione Giudicante visto le tante presenze di atleti bravi tecnicamente e già pronti per un calcio professionistico. Tutte le squadre partecipanti, compreso i Dirigenti e gli Allenatori vengonoe allodi quest’ultima edizione l’organizzazione ha voluto premiare: PREMIO LA MOLISANA Agli allenatori: Raffaele Granata del Giugliano, Giovanni Cinotta del Matese,, Michele Sacco della Juve Stabia, Calogero Sanfratello della LND, Rocco Dario dele Andrea Iuliano della Turris,dailo Staff. PREMIO LA GUARDIENSE Ai Dirigenti. ...

Si è conclusa la 38esima edizione del'Tabacchi Collarile Cup', andato in scena al centro Ariella di Paduli , curato dalla società Erga Sport. A contendersi la finale per il primo e secondo posto la Nazionale Lnd e il ...Sconfitta in finale, invece, per l'under 17 che non è riuscita a bissare il successo al, svoltosi sul manto erboso del centro sportivo Ariella di Paduli. Ad alzare la coppa è stata la ...... SVOLTASI A PIETRELCINA, TRIONFO - BIS DELL'INDEPENDENT DI MARANO DI NAPOLI Domani , giovedì 8 giugno 2023 , al via il torneo maschile della 38esima edizione del. Alle ore 17 , ...

Trofeo Shalom: l'Under 17 supera in finale il Benevento per 3-0 ... Lega Nazionale Dilettanti

Si è conclusa la 38esima edizione del Trofeo Shalom «Tabacchi Collarile Cup», andato in scena al centro Ariella di Paduli, curato dalla società Erga Sport.Si è concluso il 38° TROFEO SHALOM Tabacchi Collarile Cup edizione 2023 che si è disputato completamente sul manto erboso del Centro Ariella di Paduli (BN) ben curato dalla Società ERGA SPORT. Soddisf ...