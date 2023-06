Trapper romano condannato per accoltellamento in Sardegna

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) – Unè statoin, dal tribunale di Tempio Pausania, alla pena di dieci anni di carcere per aver accoltellato alla schiena, la scorsa estate, un uomo di 35 anni durante una rissa tra due gruppi di giovani su una spiaggia di Olbia. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a otto anni, i giudici gliene hanno affibbiati dieci. Pare che ilnon avesse partecipato direttamente alla lite tra i due gruppi, ma che fosse improvvisamente intervenuto accoltellando la vittima, soccorsa in tempo e tornata in buona salute. I legali delhanno annunciato che ricorreranno in appello e che insisteranno per far ascoltare dal tribunale altri testimoni finora non accolti dai magistrati.