Transenne | maxi schermi | forze dell’ordine e la bonifica di piazza Duomo | tutto pronto per i funerali di Stato per Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ildi Milano chiuderà le porte al normale flusso di fedeli e turisti oggi a mezzogiorno, per riaprirle alle 13:30. A quell’ora potranno iniziare ad entrare i partecipanti aidell’ex presidente del Consiglio Silvio. Da questa mattina è iniziato il montaggio delle 15milache delimiteranno i passaggi e le vie di fuga indove potranno assistere alla funzione attraverso duecirca 10mila persone. Le autorità entreranno dall’ingresso sud attraversoFontana, punto dove arriverà anche il feretro (scortato da Villa San Martino ad Arcore dalla polizia stradale e poi dalla polizia locale di Milano), che quindi non entrerà nella cattedrale da...

Il sagrato della basilica dovrà rimanere libero e le, al di là dei quali dovranno sostare i cittadini, saranno posizionate dietro ischermi. Il Comune di Milano aveva ipotizzato circa ...Sono cominciati in mattinata i preparativi per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi , in programma domani, 14 giugno, alle 15 in Duomo a Milano . Saranno presenti, tra gli altri, il presidente ...Saranno allestitischermi in piazza per permettere alle persone di assistere alle esequie. ...per arginare la gente e i curiosi. Proprio nel parco di Villa San Martino Berlusconi aveva ...

Transenne, maxi schermi, forze dell’ordine e la bonifica di piazza Duomo: tutto pronto per i funerali… Il Fatto Quotidiano

Per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, i posti in piazza Duomo per le persone che vorranno partecipare saranno circa 10mila, al massimo 15mila. E’ qu ...Piano di sicurezza per le esequie dell’ex premier: controlli coi metal detector e unità antiterrorismo. Il corteo funebre scortato dalla polizia. Onori militari dei carabinieri e funzione religiosa co ...