Tragedia sfiorata alla stazione di Fabriano Auto impazzita attraversa l' interno della stazione e finisce sui binari | il

Un forte boato, i vetri che sono andati in frantumi, le urla dei pochi passanti che si trovavano al bar e lungo i binari e l'auto che ha finito la folle corsa facendo lo slalom in stazione per ...Una, finita nel migliore dei modi grazie a Mario, il Militare eroe. Visite: 31TAGS moby CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente In autostrada contromano,tra Aulla e S. Stefano Magra: 4 feriti lievi redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE ...

Tragedia sfiorata a Roma, lascia figlia di 3 anni chiusa in camera d'hotel per andare al ristorante Fanpage.it

Tragedia sfiorata a Grottaferrata, dove un tir contromano ha travolto sei auto. Sei i feriti, due dei quali etratti dalle almiere e soccorsi in codice rosso.Un forte boato, i vetri che sono andati in frantumi, le urla dei pochi passanti che si trovavano al bar e lungo i binari e l’auto che ha finito ...