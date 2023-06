Traffico Roma del 14-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchiancora intenso sulla rete viaria della capitale restano notevoli problemi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per diversi chilometri a partire dall’uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo per La Bufalotta in carreggiata esterna coda tratti a partire dal bivio con laFiumicino si non a Tuscolana da altre cose fino alla Tiburtinacongestionato sulla tangenziale con le code segnalate dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria in direzione di San Giovanni incolonnamenti verso lo stadio Olimpico a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli campi sportivi e sono ancora diverse le strade chiuse per allagamenti dopo le forti piogge del pomeriggio molte sono percorribili con difficoltà nella zona di ...