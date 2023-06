Traffico Roma del 14-06-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Luceverdeun buon pomeriggio dalla redazione sempre prudenza per il maltempo e la pioggia sulle principali strade della capitale lungo i percorsi autostradali che colleganocon le regioni di confine anche per gli allagamenti presenti sulla sede stradale ulteriori disagi allalungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare anche per la presenza di un incidente tra via di Boccea via Salaria rimane trafficato il tratto successivo almeno fino a via Casilina rimangono gli spostamenti quelli dell’orario di punta tra laFiumicino e la Tuscolana sulla carreggiata esterna circolazione sostenute rallentata sulle tratto Urbano della A24 in uscita dala tangenziale est e continua ad essere trafficata tra via Tiburtina e via Salaria in direzione stadio file su via del Foro ...