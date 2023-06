Traffico Roma del 14-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione massima prudenza per il maltempo e la pioggia sulle principali strade della capitale lungo i percorsi autostradali che colleganocon le regioni confina anche per gli allagamenti presenti sulla sede stradale sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna pere precedenti incidenti code a tratti tra laFiumicino e la Tiburtina stesse condizioni di viaggio in interna tra Montespaccato e la Prenestina con le possibili perintenso sulla tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale mentre sulla tangenziale est auto incolonnate tra via Tiburtina e via Salaria in direzione stadio file su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni attenzione su via della Bufalotta Perché a ...