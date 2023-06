Traffico Roma del 14-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna code a tratti tra Cassia e Prenestina in aumento gli spostamenti anche sulle tra laFiumicino è la Tuscolana ulteriore prudenza sul tratto laziale dell’autosole dove In presenza di un incidente non si escludono ulteriori disagi tra Magliano Sabina e Ponzano verso la capitale maltempo e pioggia hanno Inoltre rallentato chi viaggia sulle principali strade della capitale sulla tangenziale estincolonnato tra la galleria Giovanni XXIII via Rodolfo Lanciani per chi è diretto a San Giovanni stessa situazione in direzione dell’Olimpico tra via Tiburtina e via Solaria infine a causa degli alberi caduti sulla sede stradale attenzione su via Flaminia tra via Cassia Il Gra Provenendo dal centro città tutte le ...