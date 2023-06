Traffico Roma del 14-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare si rallenta in carreggiata interna tra Nomentana e l’uscita per laL’Aquila in esterna al cuore tra Prenestina e Tiburtina trafficata la tangenziale est tra Corso Francia & via Salaria verso San Giovanni e tra via Salaria è la galleria Giovanni XXIII verso la pineta Sacchetti è chiusa la via del Mare in direzione centro a partire da via di Castel Fusano per l’allargamento della sottopasso di Acilia e chiusa per lavori anche viale maresciallo pilsudski tra via Girolamo Induno e Corso Francia verso Corso Francia i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità