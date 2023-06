Traffico Roma del 14-06-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 14 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Un luna park vintage sarà allestito in piazza, dalle 15.30 fino alle 22, con diverse le ...Chiavari Auto d'epoca weekend dedicato al vintage CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente...... situata nei pressi di Acilia, nel tratto in cui la strada collega Ostia a, la carreggiata è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.nel caos al chilometro 17, quindi, verso la ...Utilizzare le auto Enjoy aoffre vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e l' accesso alle Zone aLimitato (ZTL). Inoltre, Enjoy fornisce l'accesso gratuito agli Enjoy ...

Traffico Roma del 14-06-2023 ore 09:30 RomaDailyNews

Da oggi, mercoledì 14 giugno, al via a Fano i lavori di manutenzione di Via Roma, nel tratto compreso tra la caserma ... che rimarrà chiusa al traffico, mentre verrà garantito il transito in direzione ...decoro e non paralizzare il traffico cittadino nella zona del centro storico interessata dagli appuntamenti musicali, espositivi e di animazione: tra piazza Roma, piazza Matteotti e corso Garibaldi.