Traffico Roma del 14-06-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 14 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione si rallenta sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale verso il centro è in tangenziale Tra via Salaria via degli Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficate anche via Salaria & via Flaminia rispettivamente dalla aeroporto dell’Urbe alla tangenziale e dal raccordo a via dei Due Ponti è chiuso per allagamenti là sotto passo di Acilia Sulla via Ostiense sulla via del mare difficoltà di circolazione sono possibili in tutta l’area circostante per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità