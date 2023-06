Traffico Roma del 14-06-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna si rallenta tra Settebagni Tiburtina e tra Casilina e appena esterna code tra Flaminia Cassia bis è da trionfa Selva Candida laFiumicino c’era tanta dal raccordo al ponte della Magliana direzione Eur Colle anche sul percorso Urbano della A24 dal raccordo a Tor Cervara è da Portonaccio a la tangenziale verso il centro in tangenziale si rallenta da via Tiburtina a via Salaria direzione stadio è chiuso per allagamento il sottopasso di Acilia Sulla via Ostiense inevitabili le ripercussioni per ilin tutta la zona circostante per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della ...