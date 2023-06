Traffico Roma del 14-06-2023 ore 09 | 00

(Di mercoledì 14 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... ripartiranno questa mattina da Cervia - Milano Marittima per attraversare le Marche e raggiungere in serataper la tradizionale passerella su Via Veneto che sarà chiusa alnelle prime ...Solo una manciata di giorni fa, in occasione della visita adi Abulhamid Dabaiba , primo ... 'BlueMed e destinato a essere un hub centrale neldigitale del Mediterraneo allargato e ...La- Ancona, infatti, rappresenta la principale direttrice dei collegamenti europei Ten - T in direzione est - ovest, che puntano ad accrescere ilmerci e passeggeri tra i Balcani e la ...

Bomba d'acqua su Roma, fulmini e temporali allagano la città: caos e disagi. Interrotta la metro A Fanpage.it

Gli arrestati, accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sono Patrick Mauriello, di 29 anni, ed Emanuele Di Pasquale di 47, bloccati a Lisbona, e Andrea Meneghello, di 44, preso ad ...ROMA - Le 417 auto in gara per l'edizione 2023 della Mille Miglia, ripartiranno questa mattina da Cervia-Milano Marittima per attraversare le Marche e raggiungere in serata Roma per la tradizionale pa ...