Tra misure e polemiche per il lutto nazionale | Milano pronta per l' addio a Silvio Berlusconi Alle 15 i funerali di Stato in Duomo

(Di mercoledì 14 giugno 2023)si prepara a dare l’con idiche si terranno domani15 ine saranno celebrati dall’arcivescovo della città Mario Delpini . Sono imponenti ledi sicurezza che saranno messe in campo per l’occasione visto che in città arriveranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni , almeno 32 esponenti del...

... iniqua perché riguarda esclusivamente i candidati di una Regione - che,l'altro, erano stati ... "Perché il Consiglio di stato non può applicaredifferenti. Basti pensare, per esempio, che ......cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in UmbriaGubbio e Assisi. È ... sull'abuso di ufficio,cautelari, informazioni di garanzia. 'Forse ci siamo. Abuso d`ufficio, ......7 anni per i progetti di valore compreso200 mila e 500 mila euro a... Pnrr, Meloni: riusciremo ... decisiva sarà la rinegoziazione di alcunedel Pnrr, attraverso il... Pnrr, Gentiloni: l'...

Tra misure e polemiche per il lutto nazionale, Milano pronta per l'addio a Silvio Berlusconi. Alle 15 i funer Gazzetta del Sud

La Relazione Annuale della Banca d’Italia, presentata a fine maggio, offre come di consueto un quadro estremamente ricco di approfondimenti sui diversi aspetti dell’economia italiana.Il Museo di Picasso e la Cattedrale. L'arena dei tori e il quartiere Soho Malaga. Ma anche spiagge e mercati: ecco cosa vedere a Malaga,in Andalusia ...