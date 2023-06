Tra cori per il ' presidente' | selfie | contestatori e rose | l' addio di Milano a Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'ultimo regalo della città, la sua città, arriva alle 16.08 di un pomeriggio di quasi estate. Piazza del Duomo, la Madonnina a guardare dall'alto, il sole che splende nel cielo, il picchetto d'onore delle forze dell'ordine sul sagrato. Due corazzieri portano in mano le corone di fiori, il...

Ad invadere piazza Duomo centinaia di bandiere, striscioni e: sono state circa 9 mila le ... Poco più indietro, semprele prime file riservate alla famiglia, Gianni Letta, accompagnato dal ...La salma del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è arrivata davanti al sagrato del Duomo di Milano accompagnata dalla compagna Marta Fascina e da scroscianti applausi ein suo onore da parte di numerose persone che hanno riempito la piazza per potergli dare un ultimo saluto.

È un uomo e ora incontra Dio“. Cori da stadio in piazza Duomo all’arrivo della bara. Per l’ultimo saluto al Cav sono accorsi anche tanti tifosi del Milan, che hanno tra sventolio di bandiere rosso ...FOTODIRETTA - All'interno la DIRETTA - Subito dopo l'arrivo del feretro hanno fatto il loro ingresso in piazza del Duomo i figli di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e ...