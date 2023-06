Toyota - Toyoda supera la prova dell' assemblea | è il nuovo presidente del Cda

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'degli azionistiha nominato Akioqualedel consiglio di amministrazione, in sostituzione di Takeshi Uchiyamada. Il manager giapponese, che pochi mesi fa ha passato il testimone di amministratore delegato a Koji Sato, è riuscito così a passare indenne da unae prove più difficilia sua carriera: diversi investitori e consulenti avevano espresso critiche alla sua nomina e, in ultima sede, un voto contrario durante l'assise. Le critiche. Tra gli avversari dici sono due grandi fondi pensione americani, il California Public Employees' Retirement System (CalPERS) e l'Office of the New York City Comptroller. Tuttavia, le loro ...

Spicca la performance di, con le azioni che hanno raggiunto il massimo di 16 mesi dopo che gli azionisti hanno votato per mantenere Akiocome presidente in un ampio sostegno al ...È a Le Mans con Akioper presentare la GR Racing Concept ad idrogeno con la qualeparteciperà alla 24 Ore nel prossimo futuro e la Corolla che già corre in Giappone con tale tecnologia ...

Alcuni investitori e consulenti hanno cercato di bloccare la nomina dell'ex amministratore delegato, ma non hanno fatto breccia nella maggioranza dei soci ...Toyota shareholders backed the board and voted down the first resolution proposed in 18 years at an annual general meeting (AGM) on Wednesday, an endorsement of the automaker a day after it laid out ...