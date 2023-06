Torta cremosa in tazza | il dolce super veloce tanto buono Solo 120 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 giugno 2023)in: velocissima con5 ingredienti e 120Lainlight econ5 ingredienti. Avete voglia di untto sfizioso, ma i soliti candidati (budino alla vaniglia, tiramisù,margherita e così via) via hanno un po’ stufato? Bene, la ricetta che vi suggeriamo qui appresso forse può risolvere il vostro problema. Si tratta di una deliziosainche si prepara in men che non si dica e che richiedecinque ingredienti. Tra l’altro si tratta di unche si può mangiare ine dunque può risultare la soluzione vincente per imbandire ai bambini di ...