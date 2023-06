Tornano le “Giornate Europee dell’Archeologia” | appuntamento con “Racconti dal Museo”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlIrpino partecipa alle, realizzando un evento speciale. Sarà eseguita in due turni, uno alle 16.30 l’altro alle 18.00, una visita teatralizzata tra le sale della Sezione Archeologica. In compagnia di una “misteriosa” guida, i visitatori potranno partecipare ad un percorso di visita tra le sale del, nel corso del quale incontreranno alcuni personaggi provenienti direttamente dal passato. Un viaggio nel tempo, dalla preistoria all’età romana, che farà scoprire nuove storie dalattraverso, letture e musiche dell’epoca. L’evento, è realizzato in collaborazione con il Teatro di Gluck e gli allievi del Teatro 99 Posti, sarà anche l’occasione per presentare la nuova applicazione izi.TRAVEL – The ...

Ledi studio saranno anticipate oggi pomeriggio e domani mattina da I Seminari "Giuliano Crifò" dell'Accademia storico giuridica Costantiniana, di formazione alla ricerca sulla tarda ......è sicuramente quello delle sneakers in tela ! Calzature ideali per lepiù calde, si abbinano perfettamente anche ai look più mondani. Leggere e realizzate con materiali traspiranti ,...L'evento torna al percorso verde "Leonardo Cenci" (UNWEB) Perugia. Gli Avanti Tutta Daysal percorso verde intitolato a Leonardo Cenci. Per l'undicesima edizione la manifestazione, ......

Tornano le Giornate Europee dell’Archeologia ad Avella ... Orticalab

«Sono giornate tristi, affiorano tanti ricordi». Letizia Moratti è tornata apposta dall’estero per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo. La sua vita si è intrecciata più volte con ...Consulta l'oroscopo Capricorno a cura di Paolo Fox di oggi, 14 giugno: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...