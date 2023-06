Torino | la decisione di Djidji sul rinnovo di contratto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le ultime sul possibiledidi Koffi, difensore ivoriano del. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Dazn, Koffiavrebbe deciso di non rinnovare il propriocon il. Il difensore ivoriano, in scadenza il prossimo 30 giugno, considera infatti chiuso il suo ciclo in granata. Il Toro proverà comunque a fare un ultimo tentativo nei prossimi giorni, ma infantoha già lasciato la città insieme alla famiglia salutando amici e compagni.

