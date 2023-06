Torino | Buongiorno | «Juric? C’è un bel rapporto con lui | serve dare continuità»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Alessandro, difensore del, ha parlato di vari argomenti, tra cui ilcon, a La Stampa Alessandro, difensore del, ha parlato di vari argomenti, tra cui ilcon, a La Stampa. PAROLE – «Stagione? Ha avuto un sapore dolce ma anche un po’ amaro. L’Europa sarebbe stata meritata. Festeggiare però il mio compleanno con la Nazionale è stato bellissimo. Non mi era mai capitato di trovarmi così in sintonia con i compagni. A Roma contro la Lazio ad un certo punto ho pensato ‘ora ci servirebbe un uomo lì e lì è arrivato’. Non c’era uno di noi che non sapesse cosa fare. C’è un belcon lui:, mi ha ...

Piaccionodele Hien del Verona, ma i contatti sono appena iniziati.

Torino, Buongiorno: "Amo la maglia. Juric mi ha tirato fuori doti sconosciute" GianlucaDiMarzio.com

Alessandro Buongiorno, capitano del Torino, ha rilasciato un'intervista a 'La Stampa' in cui non ha mancato di sottolineare il suo amore per la maglia granata: "Venivamo dalla parentesi Giampaolo e, ...