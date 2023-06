Tom Holland svela che ha una chat di gruppo con Tobey Maguire e Andrew Garfield

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Gli attori Tomhanno unadi, cometo dal giovane protagonista del MCU. Tomhato che ha creato unadiinsieme a, gli altri interpreti di Peter Parker nelle varie versioni cinematografiche. Le tre star si sono incontrate sul set di Spider-Man: No Way Home e hanno stretto una profonda amicizia. Il legame tra gli interpreti di Peter Parker Intervistato da The Hollywood Reporter, Tomha ora raccontato: "Si è trattato di un'esperienza meravigliosa. Io,, ...

ha svelato che ha creato una chat di gruppo insieme a Tobey Maguire e Andrew Garfield , gli altri interpreti di Peter Parker nelle varie versioni cinematografiche. Le tre star si sono ...A nessuno piace mancare l'obbiettivo: per quantopossa dirsi decisamente soddisfatto della carriera portata avanti finora, la star di Spider - Man e Uncharted non sta dunque facendo certo salti di gioia per la risposta della critica a ...Nel corso di una nuova intervista all'Hollywood Reporter,ha svelato alcuni dettagli sull'incontro avvenuto con Marvel e Sony circa il suo futuro come Peter Parker e sull'eventuale Spider - Man 4 . Già all'indomani dell'uscita di Spider - Man: No ...

Spider-Man 4, Tom Holland si dice preoccupato: "C'è uno stigma sul quarto capitolo in tutte le saghe" BadTaste.it Cinema

Tom Holland è, insieme a Mark Ruffalo, probabilmente la minaccia più temuta dai Marvel Studios per quanto riguarda la tendenza a lasciarsi sfuggire spoiler sui film in uscita: il protagonista di ...Dopo il successo di due anni fa con Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è tornato a parlare a The Hollywood Reporter del suo rapporto con i suoi colleghi Tobey Maguire e Andrew Garfield. I tre attori ...