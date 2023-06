“Togliete subito quella roba” Silvio Berlusconi | intervento immediato davanti alla villa di Arcore

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il 14 giugno 2023 sarà ricordato a lungo per essere stato il giorno dei funerali di. Ma poco prima della celebrazione delle esequie, è scoppiata una vera e propria polemica per un gesto fatto da un’azienda molto particolare. In particolare, è stato posizionato qualcosa nelle scorse oresua residenza di, ma questa decisione avrebbe dato fastidio e si èdeciso di rimuovere quell’oggetto in questione. Intanto, in attesa di dirvi cosa è accaduto prima dei funerali dicon tanto di polemica, si è scoperta una cosa importante sul testamento del leader di Forza Italia. Marta Fascina otterrà una sorta di lascito economico, anche se non è stata rivelata la quantità di soldi che avrà. Ma si parla ...

...like e i commenti dei fan della coppia al video del primo bacio in pubblico che è diventato... 'Bellissimi,dalla vostra vita chi vi fa litigare'.Se il divano in pelle si macchia e ve ne accorgetetamponate con del borotalco per asciugarla. Successivamentel'eccesso con un panno o un pennellino a setole morbide e usate del ...Dopo alcuni mesi di assenza, "Corsaro" nei giorni scorsi è tornato nel Naviglio, ma hascatenato una polemica. Il battello, infatti, è stato ormeggiato davanti al lavatoio completamente ...

Rimuovi subito queste app dal cellulare, potrebbero svuotarti il ... Oipa Magazine

Ha ucciso la compagna e poi si è tolto la vita. Il cadavere della donna, Simona Lidulli, trovato riverso sul letto della loro abitazione in via Adolfo Consolini, all'Ardeatino. Sono subito scattate le ...Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un'abitazione in via Adolfo Consolini 51, a Roma. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Subito sono partite le… Leggi ...