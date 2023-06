Tir contromano si schianta contro 6 auto | 6 i feriti | 2 in codice rosso

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un gravissimo incidente si è verificato alle 12 e 40 di oggi, mercoledì 14 giugno, in via Anagnina all’altezza del civico 58 nel territorio di Grottaferrata. Un tir, dai primi accertamenti, sembra abbia imboccato la stradafinendo. Uno schianto pauroso che ha provocato ben 6, due dei quali in, trasportati d’urgenza nei più vicini pronti soccorsi. I soccorsi si sono precipitati sul posto per aiutare iAd accorre sono stati i Vigili del Fuoco con le squadre 15/A e 21/A e gli agenti della Polizia locale, oltre naturalmente ai sanitari del 118. Non è stato facile per gli operatori intervenuti riuscire contemporaneamente a gestire il traffico, aiutare le persone coinvolte, due delle quali – le più gravi – ...

Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, un tir ha percorso un tratto di strada contromano. Sei le vetture coinvolte e sei le persone ferite: due di loro sono state trasportate in condizioni gravi.

