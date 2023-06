(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tim prende la rincorsa a Piazza Affari, il miglior titolo del listino con un rialzo del 3,6% a 0,25 euro in attesa del cda che oggi si riunisce per cooptare il quindicesimo consigliere. Sul tavolo una ...

Sul tavolo una rosa dei nomi ma la candidatura più forte è quella di Luciano Carta, promossa da Vivendi il primo azionista di. A spingere gli acquisti in Borsa è però la speculazione sul dossier ...Dal punto di vista tecnico la prima cosa cheagli occhi è la realizzazione, tutto si basa su ... programmato internamente dallo sviluppatore Saber Interactive , di cui il leggendarioWillits ......4% a 72,25 dollari al barile) e l'oro ( - 0,75% a 1.947,9 dollari l'oncia)invece il gas (+5,... Lievi rialzi per Saipem (+0,15%) e(+0,2%), che girano in positivo. Fanno meglio Eni (+0,95%) ed ...

Tim balza in Borsa, scommette sull'arrivo di F2i Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Tim prende la rincorsa a Piazza Affari, il miglior titolo del listino con un rialzo del 3,6% a 0,25 euro in attesa del cda che oggi si riunisce per cooptare il quindicesimo ...