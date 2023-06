Tim | Alessandro Pansa cooptato nel cda

Cda, Pansa al posto di de Puyfontaine. Sconfitto Carta (candidato da Vivendi) Colpo di scena. Il Cda di'ha proceduto, a maggioranza, alla cooptazione diPansa come consigliere'. Lo si legge in una nota. Con nove voti a favore contro cinque, Pansa (attuale presidente di Sparkle) entra ...Secondo quanto si apprende, il Comitato nomine della societa' avrebbe proposto anchePansa, attuale presidente di Sparkle (gruppo) e capo della Polizia dal 2013 al 2016.Il cda diha proceduto, a maggioranza, alla cooptazione diPansa come consigliere, in sostituzione del Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, che si è dimesso lo scorso gennaio. Lo comunica una ...

Tim, per il Cda spunta anche il nome di Alessandro Pansa Il Sole 24 ORE

Milano, 14 giu. (LaPresse) - "Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha proceduto, a maggioranza, alla ...Tim conferma lo sprint in Borsa grazie alle speculazioni sul dossier rete in merito alla prima valutazione delle offerte presentate da Kkr e Cdp/Macquarie ...