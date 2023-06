The Flash | stando alle prime reazioni | è “uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per quanto Ezra Miller sia stato ripetutamente al centro di accuse di cattiva condotta, c'erano poche possibilità che unDC come Thevenisse accantonato. I dirigenti della Warner Bros e il nuovo capo progetto DC James Gunn hanno elogiato con entusiasmo l'epopea del supereroe da 200 milioni di dollari, di cui è stata ampiamente rimandata l'uscita dopo che la sua star è stata arrestata più volte. Gunn lo ha addirittura definito The"uno dei piùdimai" e il presidente di Hollywood Tom Cruise è salito sul carro dei vincitori lodandolo a sua volta. Gunn ha anche dichiarato che Miller "si sta impegnando al 100% nel suo processo di guarigione", e ilsi è avvicinato alla data di uscita del 16 giugno con ...

È la prima volta che c'è una storia tutta per lui, per Barry Allen , alias. Tutto comincia, più o meno, in una cameretta, come fossimo nel Queens di Peter Parker, ma questo ripartire dalle origini da parte ragazzo più veloce dei mondi non è assolutamente ...ha un carattere giocoso e devoto nei confronti del passato. Lo dimostra rimettendo il grandioso Michael Keaton nell'armatura di Batman, sfruttando il suo potenziale di attore, tragico e ...Si è tenuta il 12 giugno a Los Angeles la premiere di, attesissimo film che ha portato sul grande schermo il multiverso targato DC. Tra i vari ritorni anche quello di Ben Affleck nei panni di Batman, la sua ultima apparizione dopo l'esperienza ...

È bene essere ambiziosi; poi occorre sapersi gestire e dimostrare che l’ambizione c’è ma anche la sostanza. Il regista, il 50enne argentino Andy Muschietti, e la sceneggiatrice Christina Hodson (da un ...The Flash recensione film 2023 nuovo cinecomic DC con una splendida interpretazione di Ezra Miller e un ritorno di Michael Keaton come Batman nostra critica ...