TFA Sostegno VIII ciclo | tutte le Università hanno pubblicato i BANDI Attenzione a data scadenza domanda

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sono quasi 29.000 i posti totali disponibili per il nuovo– l’ottavo – di specializzazione dei docenti per ildidattico, per il 2022-2023. Circa tremila in più rispetto al precedente anno accademico. L'articolo .

UNI SCITI AL CANALE MSA MSA scuola propone un ricorso promosso innanzi al TAR LAZIO, finalizzato all'accesso diretto alper coloro che hanno svolto 3 anni di servizio sul. Il 30 maggio 2023 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D. M. 694 relativo alVIII ciclo, indicando sia ...Anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università di Siena si aggiungono alle molte Università che hanno pubblicato i bandi per la partecipazione al cd.VIII ciclo. Ormai mancano solo pochi atenei all'appello., prove anni precedenti con soluzioni " SCARICA I QUIZ Per accedere al percorso di specializzazione per le attività di ...... 3.800 il corso Università di Urbino BANDO - preselettiva 200 euro, 2.800 euro il corso Molise Università degli Studi del Molise - BANDO - 150 euro preselettiva - 2850 il corsoVIII ...

Tfa sostegno 2023, gli ultimi bandi pubblicati [aggiornato con Cattolica Sacro Cuore e Siena] Tecnica della Scuola

TFA sostegno VIII ciclo. Ormai mancano solo pochi atenei all’appello. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i ...TFA sostegno VIII ciclo anno accademico 2022/23: in seguito all’introduzione della quota di riserva del 35% sui posti disponibili per grado di scuola con DM n. 631 del 29 maggio 2023 per i docenti con ...